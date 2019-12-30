Киев, 30 декабря 2019, 15:33 — REGNUM Украина и Россия подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал 30 декабря на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.
«Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже», — написал он.
Он также разместил фотографию документа, на котором стоят подписи представителя Газпрома Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюски.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и Украина договорились с 1 января обнулить взаимные претензии по судебным искам, касающимся судебного разбирательства между Газпромом и «Нафтогазом».
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