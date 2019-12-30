Москва, , 15:29 — REGNUM Поток российских туристов в Турцию за январь-ноябрь 2019 года составил 6 млн 887 тыс. 136 турпоездок из РФ, это вырос на 17,42% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (5 млн 865 тыс. 466 поездок).

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Всего в Турцию за 11 месяцев иностранными туристами было совершено 42 млн 910 тыс. 408 турпоездок. На первом месте — Россия (6,887 млн), на втором — Германия (4,836 млн), на третьем — Великобритания (2,506 млн).

Самые популярные у иностранных туристов регионы Турции: Анталья — 14 млн 443 тыс. 885 туристов (33,66%), Стамбул — 13 млн 778 тыс. 748 туристов (32,11%) и Эдирне — 4 млн 033 тыс. 859 туристов (9,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-октябрь Турцию посетили 5 млн 724 тыс. 672 туриста из России, это 16% от всего иностранного турпотока.

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