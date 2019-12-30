Дивеевский район, , 15:27 — REGNUM Строительство северо-восточного обхода Дивеево планируется начать в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве со ссылкой на данные ГКУ «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области».

Госконтракт на строительство заключен с компанией ООО «Строительная компания «Орион плюс», согласно проекту срок сдачи объекта намечен на IV квартал 20 201 года.

Будут построены двухполосная дорога протяженностью 4,9 км с шириной проезжей части 7 метров и 5-метровый мост через реку Вичкинза. Также будут проложены необходимые коммуникации. Стоимость проекта составляет около 714 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году проект туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» поддержал президент России Владимир Путин. Общая сумма финансирования составляет более 14 млрд рублей. Из них более 11 млрд — средства федерального бюджета и около 3 млрд — регионального. В феврале, согласно распоряжению правительства РФ, на развитие кластера до 2021 года направили более 1 млрд рублей. Объем субсидий в 2019 году составит 222 млн рублей, в 2020 году — 380 млн рублей, а в 2021 — 400 млн рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию участка дороги Ардатов — Дивеево и очистных сооружений в Дивееве, строительство водозаборного узла и сети водоснабжения села. Также средства планировалось направить на строительство юго-восточного автомобильного обхода Дивеева, который уже завершен, и реконструкции железнодорожного вокзала и автостанций в Арзамасе.

По словам нижегородского губернатора Глеба Никитина, число посетителей туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» к 2025 году может достичь 1 млн человек в год.