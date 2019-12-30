Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 15:24 — REGNUM В Ростовской области открыто движение по автомобильному мосту через реку Северский Донец. Строительство объекта превысило 1,3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 30 декабря.

Длина новой переправы составляет почти 2 км. Мост оснащён фонарями, пешеходными тротуарами. Две полосы движения дорожные рабочие увеличили на 6 метров. Центральный пролёт сделали подъёмным для прохода крупногабаритных судов.

В 2009 году старый мост был закрыт из-за аварийного состояния. Только лишь в конце лета 2019 года на Дону появился временный мост через реку Северский Донец, позволяющий разгрузить трассу М-4 «Дон» через Каменск-Шахтинский.

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