Москва, , 00:40 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме в начале весенней сессии намерены обсудить и разработать свой вариант необходимой в РФ денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Главный нерв всей политики — экономическая политика, без ее изменения все другие меры будут бесполезны», — заявил Емельянов.

Он напомнил, что фракция каждый год готовит свой, альтернативный вариант федерального бюджета, то в 2020 году также намерена разработать более подходящую, на их взгляд, денежно-кредитную политику для РФ.

«Помимо альтернативного бюджета мы также планируем сделать альтернативную денежно-кредитную политику. По крайней мере, этой теме мы посвятим несколько круглых столов в начале года и поймем, насколько мы способны сделать такой документ. В частности, мы рассчитываем более низкую ключевую ставку — чуть выше инфляции — и доказываем, что она не приведет к резкому скачку инфляции, поскольку денежная масса очень мала и радикального повышения показателя не будет, тем более, что инфляция очень низка для нашей экономики», — отметил Емельянов.