Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:29 — REGNUM Управление по регулированию коммуникаций Танзании (TCRA) наложило штрафы на семь местных телекоммуникационных компаний, представители которых не выполнили условия выданных им лицензий и не смогли предоставлять гражданам страны качественные услуги связи, как этого требует Устав качества от 2018 года. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, данное заявление было сделано главой отдела по контролю за исполнением законодательства в Управлении по регулированию коммуникаций Танзании Филипом Филикунджомбе в ходе пресс-конференции, прошедшей 29 декабря.

По его словам, компаниям Airtel Tanzania и Телекоммуникационной корпорации Танзании (TTCL) был выписан штраф в размере 1,6 миллиардов танзанийских шиллингов (696 тысяч долларов США) каждой. Компания Viettel Tanzania (Halotel) будет обязана выплатить 900 миллионов танзанийских шиллингов (391 тысяча долларов США), Zanzibar Telecom — 850 миллионов (370 тысяч долларов США), MIC Tanzania (Tigo) — 500 миллионов (217 тысяч долларов США), Vodacom Tanzania — 450 миллионов (195 тысяч долларов США).

«TCRA намерено взыскать эти штрафы в соответствии с законом с тем, чтобы вынудить местные телекоммуникационные компании соответствовать установленным требованиям предоставления услуг связи, чтобы клиенты получали качественные услуги, адекватно соотносимые с их стоимостью», — подчеркнул Филикунджомбе.

Он добавил, что среди требований — гарантированный доступ к сети, качество звука и соединения.

По словам Филикунджомбе, проверки качества связи проводятся в Танзании ежемесячно, и данные штрафы были взысканы за период с июля по сентябрь 2019 года.