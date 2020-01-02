Москва, , 02:18 — REGNUM Если в начале 2020 года не предпринять меры по изменению социально-экономического курса, то страна может оказаться в кризисе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Сложности очевидны. К сожалению, тупиковая социально-экономическая политика привела к стагнации экономики и вытащить ее из этой стагнации очень сложно», — заявил Емельянов.

По его словам, власть сегодня предпринимает отдельные точечные меры, но они не достаточны, потому что нужно менять социально-экономический курс и денежно-кредитную политику в стране.

«Надо более радикально снижать ключевую ставку и вводить совершенно другие бюджетные подходы, которые должны стимулировать потребительский и инвестиционный спрос. Если мы этого не сделаем, то тогда можно свалиться в кризис», — опасается Емельнов.

При этом, уверен он, первая половина 2020 года будет сложной в любом случае.

«Даже если эти меры будут предприняты, то первые полгода будут сложными. А если эти меры не будут приняты в самом начале года, то мы вообще к концу года можем оказаться в кризисе», — прогнозирует Емельянов.