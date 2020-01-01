Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, который в очередной раз продлевает мораторий на направление страховых взносов на выплату накопительной части пенсии, сообщает ИА REGNUM.

Речь о фактической заморозке выплат накопительной части пенсий граждан РФ. Правительство заморозило накопления в 2014 году и с тех пор каждый год продлевает действие моратория. Так, заморозка выплаты накопительной пенсии до 2022 года включительно заложена в федеральный бюджет на 2020−2022 годы.

За счет таких мер правительство намерено уменьшить трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд на 634,8 млрд рублей.

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