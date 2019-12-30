Нижний Новгород, , 15:16 — REGNUM Учёт налогов в Нижегородской области будут вести с применением бережливых технологий в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона со ссылкой на проектный офис правительства и госкорпорации «Росатом».

В частности, планируется сократить время на формирование сводной отчетности земельного налога и налога на имущество граждан. Сейчас этот процесс проходит вручную: в таблицу вводятся данные из 400 отдельных файлов, что занимает по времени около 56 часов.

Новая система позволит сократить время на составление ведомости до трех часов и минимизировать ошибки, которые возникают из-за человеческого фактора.

Кроме того, будет усовершенствован процесс расчета модельных расходов 380 муниципальных образований — а это более 20 тыс. показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нижегородский губернатор Глеб Никитин отмечал, что согласно планам, в нацпроекте должны были принять участие 47 предприятий. Сегодняшний результат — 85 предприятий — лучший по стране и в более чем в два раза превышает средний российский показатель. В число участников вошли 13 сельхозпредприятий. Кроме того, бережливые технологии применяются в учреждениях образования и медицинских организациях.