Москва, , 02:45 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, который откладывает выплаты по советским вкладам еще на один год, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о средствах, которые были размещены на счетах в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а затем были утеряны. В частности, государство должно выплатить гражданам порядка 135 трлн рублей.

Ранее правительство неоднократно переносило срок выплаты этих средств еще на год. Теперь ожидаемый срок выплат перенесен на 2023 год — это уже двадцатый по счету перенос. Однако, как отмечали в Минфине, правительство разрабатывает законопроект, который призван урегулировать вопрос.