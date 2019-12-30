Москва, , 15:14 — REGNUM В Москве по программе реновации жилья подобрано 59 стартовых площадок на более 630 тыс. кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам заммэра Марата Хуснуллина, в Северо-Восточном АО предстоит расселить 499 старых пятиэтажек.

В Бабушкинском районе нужно переселить семьи из 93 домов. Сейчас здесь идут работы на восьми площадках. Заселяю по реновации четыре новых дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве участников программы реновации жилья подали около 450 тыс. замечаний и предложений по проектам планировок территорий.

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