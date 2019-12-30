Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM

В ряде западных стран уже запретили устанавливать те несправедливые требования, которые ФАС России сейчас требует от компании Booking отменить, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 30 декабря, председатель комитета по туризму петербургского отделения «Опоры России» Дарья Ковалевская, комментируя информацию о возбуждении антимонопольной службой дела против Booking.

Как сообщалось ранее, ФАС требует от сервиса бронирования прекратить нарушать закон о защите конкуренции, а для этого — исключить из своих договоров с отельерами пункт о предоставлении «лучшей цены» самому Booking.

« В целом ряде развитых стран, включая Францию и Италию, уже достаточно давно на государственном уровне был отменен этот «паритет цен», на котором настаивает Booking, и был введен запрет устанавливать «требование лучшей цены». Мы рассчитываем, что то же решение будет принято и в России, поскольку сейчас Booking фактически злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке — в ущерб российским его участникам.

У голландской компании в договорах с отелями прописывается, что если они хотят работать с Booking, то «лучшая цена» должна быть на сайте Booking. То есть эти отели не могут на своих сайтах устанавливать более низкие цены, даже, скажем, для своих постоянных клиентов. А если тот или иной отельер нарушает эти условия, то «роботы» Booking «опускают» отель на страницах выдачи при поиске.

Для России эта проблема особенно актуальна, поскольку Booking занимает лидирующие позиции, около 80% всех бронирований проходят через них. «Опора России» готовила документы для ФАС, указывая, что при таких требованиях со стороны Booking ни отельеры не могут предлагать своим постоянным гостям более выгодные условия, ни другие, в том числе отечественные, онлайн-площадки не могут конкурировать с Booking.