Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новом размере ставок акцизов на бензин, дизельное топливо и легковые автомобили, сообщает ИА REGNUM.

Так, акциз на бензин класса 5 в 2020 году вырастет до 12 тыс. 752 рубля за тонну. Одна тонна дизельного топлива будет облагаться по ставке 8 тыс. 835 рублей.

Повышаются также ставки акцизов на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил (л.с.) и ниже 150 л.с. Акциз составит 49 рублей за 1 л.с. Если речь идет о легковых автомобилях, мощностью выше 150 л.с. и ниже 200 л.с., то ставка акциза составит 472 рублей за одну лошадиную силу. Ставка акциза на автомобили, мощностью выше 200 л.с., но ниже 300 л.с. составит 773 рублей за 1 лошадиную силу.