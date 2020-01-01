Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении акцизов на табачную продукцию, а также о введении акцизов на «новые» виды потребления табака, сообщает ИА REGNUM.

Так, акциз на табак составит 3 тыс. 172 рублей за килограмм, причем речь о любом табаке — в том числе, жевательном, нюхательном и прочих. Ставка акциза на сигареты составит 1,966 тыс. рублей за тысячу штук.

Табачные изделия, которые предназначены для использования с помощью нагревания будут облагаться по ставке 6,040 тыс. рублей за килограмм.

Становятся подакцизными и электронные сигареты — ставка акциза составит 50 рублей за штуку. Жидкости для электронных сигарет будут облагаться по ставке 13 рублей за 1 литр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов, запрещающий в России оборот никотинсодержащих смесей (никпэков).