Сеул, , 14:58 — REGNUM Представители южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries Group получили заказ на строительство двух судов для судоходной компании Азии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, стоимость контракта по строительству газовоза оценивается в 214,3 млрд вон (~$185 млн), а балкера типа VLOC — в 109,4 млрд вон (~$94,3 млн).

Известно, что судна будут построены на верфи Hyundai Samho Heavy Industries в Ёнаме (провинция Чолла-Намдо) и спущены на воду в июне и августе 2021 года.

Напомним, что 19 декабря компания получила заказ на строительство шести газовозов для судоходных компаний Европы и Азии, 18 декабря — трёх челночных танкеров для судоходных компаний Азии, а 16 декабря — двух газовозов, двух танкеров и одного танкера-химовоза для судоходных компаний Японии и Греции.