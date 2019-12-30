Москва, , 14:53 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении сервиса Booking.com, сообщает 30 декабря пресс-служба ведомства.

Отмечается, что нарушение выразилось в навязывании гостиницам, отелям и хостелам в РФ «условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная антимонопольная служба России потребовала от онлайн-сервиса бронирования отелей Booking исключить из соглашений с российскими отелями положения, не позволяющие им продавать номера по более низким ценам.

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