Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступает в силу закон о повышении акцизов на некоторые виды подакцизных товаров, в частности, на вино и шампанское, сообщает ИА REGNUM.

Так, акциз на вина повысится до 31 рубля за литр, а на шампанское — до 40 рублей за литр. При этом ставки акциза теперь будут одинаковыми, независимо от того, идет ли речь об обычном вине или о вине с защищенным географическим указанием.

Кроме того, подакцизным также станет виноград, который использован для производства вин, шампанского, ликёров и виноматериалов по технологии полного цикла. Ставка акциза составит 30 рублей за 1 тонну винограда.