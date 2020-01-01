Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о повышении ставок акцизов на алкогольные напитки, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о ставках акцизов на пивных напитки. Так, в частности, акциз на пиво в 2020 году составит 22 рублей за один литр, если речь идет о напитке, крепостью от 0,5% до 8,6%. Более крепкое пиво облагается акцизом в 41 рубль за литр.

Кроме того, увеличиваются также и акцизы на сидр и медовуху. Так, акциз за один литр такой продукции составит 22 рубля.