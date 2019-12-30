Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области завершили ремонт дома, пострадавшего от взрыва бытового газа 14 января 2019 года. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 30 декабря.

«Полностью обновили коммуникации, лифтовое хозяйство, восстановили конструкции. Квартиры готовы принять жильцов: 16 квартир, наиболее пострадавших от взрыва, полностью обновлены, в них установлено все необходимое: вплоть до современной сантехники, кухонной мебели и оборудования. Все сделано добротно, и хозяева могут заселяться в восстановленное жильё», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что жильцы пострадавших от взрыва квартир должны были вернуться домой в сентябре 2019 года. Но сроки завершения ремонта были сорваны.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва бытового газа пять человек погибли, двое получили травмы.

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