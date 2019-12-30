Москва, , 14:41 — REGNUM Предложение создать отдельную авиакомпанию для Дальнего Востока как минимум нуждается в обсуждении, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя. предложение о создании авиакомпании для Дальнего Востока.

«Такое решение не выглядит бесспорным — выделять ли субсидии на перевозку пассажиров с Дальнего Востока всем авиакомпаниям, которые готовы этим заниматься, или сосредоточить их для поддержки единого дальневосточного перевозчика.

То, что дотировать придется и в дальнейшем — не вопрос. Затраты на такие дальние перелеты слишком высоки, а доходы большей части населения региона не позволяют их оплачивать в полной мере.

Даже если повысить эффективность перевозчика, предоставив ему эксклюзив на полеты в страны АТР, что было бы кстати для развития дальневосточного авиаузла, без бюджетной поддержки все равно не обойтись.

С одной стороны, новая авиакомпания могла бы сосредоточиться на обслуживании именно региональных интересов. Однако, с другой стороны, это означало бы создание авиакомпании — регионального монополиста, что плохо для развития рынка авиаперевозок.

Как минимум, можно было бы для этого не создавать еще одну авиакомпанию «на шее» у бюджета, а с определенной периодичностью разыгрывать по конкурсу право на субсидированные перевозки с Дальнего Востока (с возможным эксклюзивом на страны АТР в качестве дополнительного «пряника») между действующими авиаперевозчиками. Если это будет выгодно, желающие найдутся», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ, «Ростехе», Росавиации и крупных банках рассматривают предложение по созданию на Дальнем Востоке новой авиакомпании.

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