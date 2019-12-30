Дзержинский район, Калужская область, , 14:46 — REGNUM «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» выполнил технологическое присоединение к электросетям одного из крупнейших в России предприятий по выращиванию шампиньонов — ООО «Мастер Гриб». Предприятию обеспечено 3500 кВт мощности, сообщила 30 декабря корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Энергетики в установленные сроки выполнили строительство двух кабельных линий электропередачи 10 кВ с применением современных материалов протяженностью 4,4 км каждая, а также монтаж двух ячеек 10 кВ в распределительном устройстве подстанции 110 кВ «Кондрово».

Напомним, комплекс по выращиванию грибов-шампиньонов компании «Мастер Гриб», который открылся в калужской деревне Старки в декабре 2019 года. Мощность предприятия после запуска двух очередей — 20 тысяч тонн.

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