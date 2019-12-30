Сеул, , 14:40 — REGNUM Автокомпании Hyundai и Kia объявили об отзыве свыше 640 тыс. машин для ремонта неисправных деталей. Об этом 30 декабря сообщает министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Всего под отзывную кампанию подпадают 642 272 машины в шести моделях Hyundai и Kia. Проблемы заключаются в нестабильных оборотах двигателя у легкого коммерческого четырехдверного фургона Hyundai Grand, грузовика Porter 2 и 16-местном фургоне Solati. Кроме того, автопроизводителем была выявлена неисправность в системе предотвращения передних столкновений в спортивном внедорожнике Kia Sorento.

Компании начали замену неисправных компонентов 27 декабря. Как сообщили в ведомстве, владельцы транспортных средств могут бесплатно посетить специализированные ремонтные и сервисные центры для замены деталей.

Напомним, в ноябре компания Hyundai объявила об отзыве 116 490 автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности.

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