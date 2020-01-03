Москва, , 05:29 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов признался, что отказ от трат «кубышки» резервов выводит его из себя, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Как распорядились мы своими ресурсами? Вот это для меня просто, я не знаю, меня это выводит из себя. В богатейшей стране сидим на ворохе денег и не знаем, что делать. Я Путину говорил, Медведеву говорил, но если бы у вас не было? У Маслюкова, Геращенко и Примакова всего 8 млрд было золотовалютных резервов, у вас сейчас 546. Почему они лежат мёртвым грузом?» — задает вопросы Зюганов.

По его словам, порядка 31 трлн лежит в банках, промышленных предприятиях.

«Почему они лежат мёртвым грузом? У вас 8 трлн профицит. Почему он лежит в этом фонде (ФНБ)… Если бы у вас не было?» — указал парламентарий.

Сидит на полуголодном пайке и медицина, и образование, и наука, и всё остальное, констатировал коммунист.