Москва, , 14:30 — REGNUM Единая компания — единый бренд. Тут все логично. Гражданское авиастроение отделено от военного, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя объединение всех гражданских самолётов под единым брендом.

«В первой половине года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приняла решение объединить гражданский дивизион в рамках одной компании, присоединив к ПАО НПК «Иркут» АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), «ОАК — Центр комплексирования» и АО «Новые гражданские технологии».

Таким образом, под одной крышей окажутся и SSJ-100, и МС-21 и возможные новые разработки конструкторов. В таком случае, зачем же распылять средства и продвигать разные бренды. Более логично продвигать единый бренд на различных целевых рынках. Одно решение вытекает из другого.

Объединив под единым брендом разработку, производство и продажу нескольких самолетов, будет важно также создать и единую сеть сервисных центров для сопровождения, гарантийного обслуживания, ремонта и своевременного обеспечения запасными частями.

Без этого хоть моно, хоть мультибренд брендом не станут. Опыт продвижения SSJ-100 должен был этому научить», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что все производимые в России гражданские самолёты могут переименовать для создания линейки самолетов с единым названием.

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