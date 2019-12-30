Ханой, , 14:30 — REGNUM В 2019 году во Вьетнаме зафиксировали рекордное число иностранных туристов, сообщает вьетнамское новостное агентство VNA.

В текущем году Вьетнам посетили 18 млн человек, что на 16,2% больше по сравнению с 2018 годом.

Отмечается, что туристический поток из стран Азии вырос на 19,1%, до 14,3 млн человек.

Известно, что в текущем году Вьетнам посетили 5,8 млн туристов из Китая, 4,3 млн туристов из Южной Кореи, 2,1 млн туристов из стран Европы, 950 тыс. туристов из Японии, 920 тыс. туристов из Тайваня и около 500 тыс. туристов из Таиланда.

В 2015 году число туристов из Южной Кореи, посетивших Вьетнам, впервые превысило отметку в 1 млн человек. В 2017 году данный показатель увеличился до 2,4 млн, а в 2018 году — до 3,4 млн человек. Таким образом, ежегодно рост варьируется от 30 до 50%.

Отметим, что в мировом туристическом рейтинге Вьетнам занимает 63-е место среди 140 стран.