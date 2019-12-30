Киев, , 14:26 — REGNUM Украина и Газпром продолжают работу по транзитному договору, написал 30 декабря глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня утром в Вене закончился четырехдневный переговорный марафон, при этом «речь идет о техническом соглашении между операторами систем».

«Работа по транзитному договору с «Нафтогазом» продолжается», — написал Макогон.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по транзиту российского газа в Евросоюз начались в Вене в четверг, 26 декабря. Первоначально в дискуссиях принимали участие юристы и прочие эксперты. Позже к ним присоединились более высокопоставленные делегаты.

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