Киев, 30 декабря 2019, 14:26 — REGNUM Украина и Газпром продолжают работу по транзитному договору, написал 30 декабря глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
По его словам, сегодня утром в Вене закончился четырехдневный переговорный марафон, при этом «речь идет о техническом соглашении между операторами систем».
«Работа по транзитному договору с «Нафтогазом» продолжается», — написал Макогон.
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по транзиту российского газа в Евросоюз начались в Вене в четверг, 26 декабря. Первоначально в дискуссиях принимали участие юристы и прочие эксперты. Позже к ним присоединились более высокопоставленные делегаты.
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