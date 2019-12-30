Вильнюс, , 14:23 — REGNUM

Компания Lietuvos geležinkeliai сегодня, 30 декабря, объявила о полном восстановлении участка Мажейкяй-Реньге, который был разобран Литвой десять лет назад и стал предметом ожесточённых споров с Латвией, которые привели к штрафу Литвы со стороны Еврокомиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работы обошлись в 9,4 млн евро, ещё почти 28 млн евро Литва заплатила в виде штрафа. Работы выполняла эстонская компания Vitras-S

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2008 года компания Lietuvos geležinkeliai разобрала часть железнодорожных рельс на самом коротком участке дороги между Мажейкяй и портами Латвии, осложнив тем самым транспортировку нефтепродуктов в Латвию и Эстонию, так как протяженность пути возросла со 166 до 241 километра, одновременно возросли и расходы на транспортировку горючего.

За это осенью 2017 года Еврокомиссия приняла решение оштрафовать Литву на 27,82 млн евро. В пояснительном документе ЕК отмечает, что таким образом Литва нарушила условия конкуренции, остановив грузовой поток в порты Латвии. Штраф подразумевает также, что Вильнюс должен не только погасить его, но и восстановить разобранный участок. Свои финансовые претензии выставила и Латвия.