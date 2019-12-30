Москва, , 14:28 — REGNUM Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России собирается с 1 января 2020 года возобновить программы льготного автокредитования. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Эта коснется таких программ, как «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Для реализации данных программ в следующем году понадобятся субсидии в размере 5 млрд рублей.

Напомним, в 2019 году госсубсидии на программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» составили порядка 9,4 млрд рублей. Таким образом, только за период с января по октябрь 2019 года по льготным программам автокредитования было приобретено свыше 100 тыс. автомобилей, а по итогам 2018 года — 99,56 тыс. машин.

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