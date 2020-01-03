Москва, , 04:21 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает, что прошлый год «вынес приговор тому финансово-экономическому курсу, который не позволяет стране вылезти в «пятёрку», передает корреспондент ИА REGNUM.

«На мой взгляд, сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть гигантские ресурсы, 120 триллионов «замороженных» средств, с другой стороны, страна продолжает нищать, производство не развивается, а основные фонды стареют — страна то тонет, то горит, то взрывается. Нам надо принимать с вами вполне исчерпывающие меры», — указал Зюганов.

Парламентарий настаивает на радикальных переменах.

«По сути дела, этот год вынес приговор тому финансово-экономическому курсу, который не позволяет стране вылезти в «пятёрку». Если останутся такими же темпы, мы будем не пятые, а пятнадцатые. Надо принимать экстренные меры», — указал коммунист.