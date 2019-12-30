Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Число иностранцев, посетивших Грузию в течение года, впервые превысило отметку в 9 млн человек. Об этом 30 декабря рассказала глава Национальной администрации туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на заседании премьер-министра страны Георгия Гахария, посвященном итогам года, сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Как рассказала Квривишвили, по данным на 27 декабря, в течение 2019 года Грузию посетили более 9,3 млн иностранных гостей. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, рост составил 7,1%.

Также глава администрации туризма сообщила о рекордном показателе данных о туристах, посетивших кавказскую страну. Их число достигло 5 млн человек, что выше прошлогодних показателей на 6,8%. Доходы от туризма, по данным Квривишвили, составили $3,051 млрд долларов, что на 35 млн больше, чем в 2018 году.

Ранее сообщалось, что резко начал расти интерес к Грузии у туристов Таиланда. В 2019 году их число выросло на 1231%.

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