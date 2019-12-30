Чато, , 14:21 — REGNUM В области Гейта на северо-западе Танзании состоялось открытие главного электронного рынка золота восточноафриканской страны. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление министра полезных ископаемых Танзании Дото Битеко на открытии главного здания рынка в районе Бусересере округа Чато.

По его словам, переход на электронную систему был произведен в целях борьбы с нелегальным вывозом золота за границу.

Битеко подчеркнул, что регистрация в электронной системе поможет золотодобытчикам продавать добытые ископаемые с использованием коротких посланий. Он добавил, что всем пользователям системы и всем месторождениям будут присвоены уникальные номера.

«Наша цель одна, мы намерены получать информацию о том, где было добыто продаваемое золото, со временем мы введем в эксплуатацию систему, с помощью которой добытчикам не придется самостоятельно привозить нужные бумаги, а нужно будет только отправить сообщение о продаже, так как в системе уже будет содержаться вся необходимая информация, доступная также и для представителей министерства полезных ископаемых», — заявил Битеко.

Он также призвал местных шахтеров добывать золото не в бытовых, а в промышленных масштабах, платить налоги и инвестировать в проекты развития, чтобы приносить пользу обществу.