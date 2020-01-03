Москва, , 01:40 — REGNUM В связи с окончанием «деофшоризации» в Госдуме хотят знать ее итоги, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас заканчивается третья волна так называемой «деошфоризации», или возвращение в родную гавань капиталов, вывезенных когда-то отсюда и законным, и незаконным путём, поэтому нам бы хотелось получить всё-таки официальную информацию. Не видя отдельных сведений каких-то отрывочных, которые сегодня получаются под грифом «ДСП», сколько вернулось, сколько задекларировалось, а реальных цифр», — заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Парламентарий интересуется конкретными данными по каждой «волне» амнистии.

«Прошла первая волна — задекларировано столько-то, дополнительно в бюджет поступило столько-то иностранных активов. Вторая волна — задекларировано столько-то, вернулось столько-то, столько-то поступило, соответственно, в федеральный бюджет. Этой информации у нас, к сожалению, нет», — указал депутат.

Третья волна амнистии капитала, которая завершится в марте 2020 года, уже помогла задекларировать активы на 35 млрд евро, сообщил ранее первый вице-премьер Антон Силуанов.