Москва, 30 декабря 2019, 14:03 — REGNUM В Москве в новогодние праздники коммунальные службы ЖКХ будут работать в круглосуточном режиме, сообщается на портале мэра столицы.
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Коммунальщики обеспечат бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения горожан и объектов городского хозяйства. Также будет контролироваться уборка мест праздничных гуляний.
Всего обеспечивать порядок на улицах Москвы будут около 1,5 тыс. аварийных бригад, оснащенных дорожно-уборочной и другой спецтехникой.
Как сообщало ИА REGNUM, встретить Новый год и провести весело новогоднюю ночь можно будет в 27 парках Москвы.
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