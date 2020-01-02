Москва, , 06:39 — REGNUM В России входят в обиход понятия «ловушка бедности» и «наследственная бедность», однако Росстат может бедность победить. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).

«По данным Росстата, количество граждан, имеющих доходы ниже или на уровне прожиточного минимума, было в первом квартале 2019 года 20,9 млн человек, правда во втором их стало 18,6 млн. Если Росстат ещё очень постарается, мы так скоро победим бедность», — рассуждает Пантелеев.

По данным Росстата, более 15% работают только на еду, порядка 49% — только на еду и на недорогую одежду, 32% могут позволить еду, одежду, даже или телевизор, или холодильник, но не автомобиль или жильё. Итого, делает вывод депутат, более 90% граждан не могут достойно жить, иметь уверенность и перспективы в будущем.

«У нас широко входят в обиход понятия «ловушка бедности», «наследственная бедность», «сословия», «пролетариат», — констатировал Пантелеев.

Депутат считает, что социальной поддержкой бедность в России не преодолеть.

«В России сегодня действуют 300 различных мер социальной поддержки населения, но социальными выплатами проблему бедности не решить, надо дать трудоспособным людям возможность хорошо зарабатывать, как говорят: дать удочку, но при этом понимать, что там ещё есть рыба или условия для её разведения. А у нас нагрузка на фонд оплаты труда в 2,3 раза выше среднемировой и мы ждём достойную зарплату», — рассуждает он.