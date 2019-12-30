Уфа, , 14:05 — REGNUM Еще восемь вертолётных площадок получит санитарная авиация Башкирии в 2020 году. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве, 30 декабря передает пресс-служба правительства Башкирии.

По его словам, восемь вертолетных площадок для санитарной авиации должны появиться на территории республики в первом квартале следующего года.

По словам Максима Забелина, поддержка материально-технической базы медицины в Башкирии дает свои положительные результаты. Так, за 10 месяцев зафиксировано снижение смертности на 12 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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