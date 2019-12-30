Калуга, , 13:59 — REGNUM На 640,2 млн рублей (3,7%) увеличится в 2020 году по сравнению с 2019 годом финансирование региональной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Её стоимость превысит 17 млрд рублей. Из них около четыре миллиардов рублей выделит областной бюджет. Более 13 млрд рублей составят средства ОМС, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания правительства Калужской области 30 декабря.

По словам министра здравоохранения области Константина Баранова, программа направлена на развитие первичной медико-санитарной помощи, повышение её качества и доступности населению региона Admoblkaluga.ru

Как рассказал участникам встречи министр здравоохранения области Константин Баранов, программа направлена на развитие первичной медико-санитарной помощи, повышение её качества и доступности населению региона. В рамках программы почти на 500 млн рублей вырастут объемы подушевого финансирования медицинских организаций за счет средств областного бюджета (дополнительно к федеральным нормативам). Будут увеличены нормативы стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой в рамках программы ОМС. На 13% увеличится объем профилактических мероприятий в амбулаторных условиях (комплексные профосмотры и диспансеризация). Их финансирование вырастет более чем на 70%. По сравнению с 2019 годом увеличится финансовое обеспечение госпитализаций по онкологическому профилю, а также диагностических и лабораторных исследований, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Первый заместитель губернатора области Владимир Мазур отметил важность увеличения объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, для обеспечения населения области более качественной и доступной медицинской помощью. Он обратил внимание министерства здравоохранения области на разработку «дорожной карты» по достижению заявленных в ней требований и сроков.

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