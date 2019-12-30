Сеул, , 13:56 — REGNUM В Южной Корее с января 2019 года увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

По их словам, в грядущем году МРОТ будет увеличен на 2,9%, до 8 590 вон (~$7,43) в час. Известно, что в 2018 году минимальный размер оплаты труда был увеличен на 16,4%, в 2019 — на 10,9%.

Отмечается, что правительство страны продолжит оказывать финансовую поддержку малым предприятиям, испытывающим трудности из-за увеличения затрат на оплату труда. Однако сумма субсидий будет снижена до 110 000 — 90 000 вон ($95~$78) в месяц.

Кроме того, представители министерства также сообщили о расширении программы по выплате пособий на детей. В рамках данной программы правительство страны будет выплачивать 100 000 вон (~$86) в месяц на одного ребёнка в возрасте до семи лет. Ранее выплаты осуществлялись на детей в возрасте до шести лет.

Также будет увеличен размер базовой пенсии для пенсионеров с низким доходом. Размер выплат составит 300 тыс. вон (~$260).