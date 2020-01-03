Москва, , 04:00 — REGNUM Наступивший 2020 год будет довольно непростым для экономики РФ — особенно в вопросе изменения текущего федерального бюджета и обсуждения госсметы на ближайшие годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

«Год будет очень напряженным. Впереди две корректировки бюджета 2020 года. Для меня важно отстоять в нем интересы граждан и регионов. Во второй половине будем формировать бюджет на 2021 год. Ситуация в мировой и российской экономике очень неопределенная, поэтому работа над бюджетом будет очень непростой», — заявил Щапов.

По его словам, в приоритете этой работы должны быть интересы граждан и региональных бюджетов.

«В последнее время из регионов все больше изымаются налоговые доходы — эта политика правительства не выглядит правильной, ее нужно менять. Если мы хотим, чтобы ВВП и доходы людей росли, нужно дать регионам стимулы заниматься своей экономикой», — уверен Щапов.