Москва, , 03:10 — REGNUM Методика распределения субвенций на реализацию программы в части лесного хозяйства должна быть усовершенствована. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

«В весеннюю сессию Госдумы будет продолжена работа по совершенствованию методики распределения субвенций среди регионов на исполнение полномочий в сфере лесного хозяйства», — отметил Николаев.

По его словам, существующие сегодня нормы не определяют реальные потребности регионов в этой сфере.

«В конце 2019 года Рослесхоз представил «дорожную карту» по принятию новых нормативно-правовых актов. Я очень надеюсь, что часть из них будет принята уже к апрелю», — заявил Николаев.