Москва, , 02:10 — REGNUM Снижение спроса на нефть в 2020 году отрицательно повлияет на рубль и несколько ослабит российскую валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

«Спрос на нефть снизился уже в прошедшем году, а в 2020 году прогнозируется, что эта тенденция продолжится», — предполагает Люшин.

При этом, по его словам, едущие производители нефти только увеличивают добычу.

«Переизбыток предложения при падении спроса ведет к снижению нефтяных цен, а это напрямую негативно отразится на российской экономике. При снижении стоимости нефти стоит ожидать роста курса доллара — при стоимости около 50 долларов за баррель курс доллара составит 70 рублей и выше», — опасается Люшин.