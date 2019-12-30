Ашхабад, , 13:45 — REGNUM За неделю в ходе торгов на товарно-сырьевой биржи Туркмении заключено 28 контрактов на общую сумму $1 млн 426 тысяч (88,4 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru» сегодня, 30 декабря.

Участие в торгах приняли коммерсанты из России, Азербайджана, Турции, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Канады. Они приобрели базовое масло и хлопчатобумажную пряжу.

Для нужд внутреннего рынка туркменские предприниматели закупили хлопковое волокно на 254 тысячи манатов (4,5 млн рублей).