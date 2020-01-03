Москва, , 00:12 — REGNUM Налог на доходы физлиц для граждан, которые получают небольшие зарплаты, следует отменить — причем, речь не идет о введении прогрессивной шкалы для всех категорий граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Мы регулярно предлагали изменить существующую систему налогообложения — уплату подоходного налога — и уйти от плоской к прогрессивной. Но такие инициативы недавно были опять отклонены», — напомнил Нилов.

По его словам, одним из аргументов было утверждение о том, что при ставке налога выше 13%, большинство налогоплательщиков уйдет в тень. В связи с этим депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предлагают другую инициативу, которую хотят внести в нижнюю палату парламента в январе.

«Мы за ставку 13% не уходим, но при этом мы вводим нулевые ставки подоходного налога для тех, кто получает до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)», — заявил Нилов.