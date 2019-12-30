Москва, , 13:37 — REGNUM В Москве участников программы реновации жилья подали около 450 тыс. замечаний и предложений по проектам планировок территорий, сообщили в Стройкомплексе.

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Основные замечания касались размещения социальной и транспортной инфраструктуры, расположения школ, детсадов и развлекательных учреждений и парковочных мест.

Всего из 89 проектов реновации жилья прошли публичные слушания прошли 59. Оставшиеся 30 проектов обсудят с участниками программы в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2019 года в список стартовых реновации в Москве включена ещё 81 площадок, всего их 431.

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