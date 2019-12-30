Москва, , 13:32 — REGNUM В 2020 году рынок новых автомобилей в России может сократиться на 10%. Об этом корреспонденту 30 декабря заявил директор по продажам «Авилон.Автомобили с пробегом» Антон Демкин.

«Спрос на новые автомобили в 2019 году действительно сократился, и эта тенденция сохранится и в следующем году. По нашим прогнозам, в 2020 году рынок новых автомобилей может упасть ещё на 10%», — заявил Демкин.

В то же время, спрос на автомобили с пробегом в 2019 году остался примерно на том же уровне, что и годом ранее, при этом значительно вырос срок эксплуатации, отметил эксперт.

«Если ещё 5 лет назад люди меняли машины в среднем раз в три года, то сейчас в trade-in в основном поступают автомобили 2012−2013 годов, то есть, шести‑ и семилетнего возраста. Это связано с тем, что покупательская способность россиян снизилась и они стараются как можно дольше откладывать момент покупки нового автомобиля», — пояснил он.

«Кроме того, всё чаще люди выбирают сценарий, при котором меняют свой автомобиль, но более новый, но также подержанный. К примеру, они продают автомобиль, купленный 6−7 лет назад за 3 миллиона рублей. За него они получают условные полтора миллиона и именно в этом бюджете ищут себе замену», — указал Демкин.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные опроса о влиянии текущей экономической ситуации в стране на планы граждан России купить автомобиль. Выяснилось, что примерно две трети респондентов не могут позволить купить себе новую машину. Более половины опрошенных отметили, что собираются пользоваться имеющимся транспортным средством.

Всего в исследовании приняли участие более двух тыс. человек.