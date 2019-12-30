Сеул, , 13:29 — REGNUM В третьем квартале 2019 года в Южной Корее зафиксировали спад индекса производительности труда. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Корейский центр производительности труда (KPC).

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале года индекс производительности труда составил 109,4 пункта, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале текущего года добавленная стоимость продукции увеличилась на 1,8%, а стоимость труда — на 2,5%. По мнению специалистов, именно с этим связано сокращение индекса.

Отмечается, что индекс производительности труда в обрабатывающей промышленности увеличился на 1,5%, до 119,5 пунктов, в сфере услуг, напротив, сократился на 0,8%, до 107,3 пунктов.

Производительность труда — это один из основных показателей, который используют для определения эффективности деятельности предприятия. Рассчитывается путём сравнения добавленной стоимости и выпускаемой продукции с количеством рабочей силы, участвующей в производстве.