Москва, , 03:37 — REGNUM Центробанк РФ будет предпринимать попытки повлиять на рост экономики РФ за счет снижения ключевой ставки и, соответственно, роста популярности кредитов — однако получить займ будет непросто. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

«Центробанк РФ продолжит политику снижения ключевой ставки с целью подстегнуть потребительский спрос с помощью дешевых кредитов», — заявил Люшин.

По его словам, это приведет к тому, что стоимость кредитов будет уменьшаться, а условия оформления займов будут привлекательными для граждан.

«Но получить кредит будет непросто: уровень закредитованности населения достаточно высок, а банки тщательно проверяют кредитоспособность клиентов», — считает Люшин.