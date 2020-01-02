Москва, , 02:36 — REGNUM Поводов для оптимизма в вопросе ускорения экономического роста сегодня практически нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

«Главное опасение: это дальнейшая стагнация экономики», — заявил Щапов.

Так, по его словам, в конце 2019 года Росстат немного улучшил прогнозы по результатам за, но полагаться на эти данные не стоит.

«Выглядело это как попытка улучшить настроение гражданам перед Новым годом», — отмечает Щапов.

В реальности же, уверен депутат, причин ожидать роста экономики и повышения качества жизни граждан пока нет.

«Пока особых причин для оптимизма нет, видимых стимулов для ускорения экономики нет, ожиданий, что начнут расти реальные доходы граждан, тоже нет», — считает Щапов.