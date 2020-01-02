Москва, , 00:21 — REGNUM Ситуация в экономике — как мировой, так и российской — складывается таким образом, что нельзя исключать наступления очередного мирового экономического кризиса уже в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

«Все прогнозы относительно 2020 года делятся на две неравные части: примерно 80% аналитиков (как российских, так и зарубежных) обещают в следующем году наступление глобального экономического кризиса. Меньшая часть экономистов говорят, что ничего такого не произойдет, и в 2020 году экономика мира и России будут расти. Справедливости ради стоит отметить, что 2019 год был относительно спокойным, а наступление очередного мирового кризиса вполне вероятно», — заявил Люшин.

Так, по его словам, рост объема мирового долга и замедление экономик сегодня свойственно и ведущим странам мира. В частности, темпы роста ВВП снижаются в США, Китае и в большинстве европейских стран.

«Россия не останется в стороне от этих процессов, так как развитие мировой экономики непосредственно влияет на размер доходов нашего государства. Замедление мировой экономики — это меньше промышленных товаров и автомобилей, меньше потребления энергоресурсов. А нефть и газ, как известно, — основной источник доходов России», — отмечает Люшин.

По его словам, снижение доходов от продажи сырья не может не отразиться на ситуации в стране. Кроме того, сократились сегодня и поставки несырьевых товаров на экспорт.

«Снизилось внутреннее потребление, падает объем грузоперевозок и производство автомобилей. По расчетам МЭР, наиболее вероятно, что в 2020 г. ВВП России вырастет только на 1,7% вместо ожидавшихся 2%, замедлится рост зарплат — он составит всего 0,1% вместо ранее объявленного 1%… Но каким бы ни был прогноз, будем надеяться, что он не сбудется», — заявил Люшин.