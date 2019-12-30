Минск, , 13:11 — REGNUM Совмин Белоруссии с нового года снижает вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты на 14,7%. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 30 декабря, правительственном постановлении № 918 от 27 декабря.

«Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $77,2 за 1 т (ранее — $90,5),— сказано в официальном комментарии. — Пошлина на прямогонный бензин снижена с $49,7 до $42,4 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $27,1 до $23,1 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел».

В правительстве постсоветской республики напомнили, что 1 декабря были повышены ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и выработанных из нефти отдельных категорий товаров.

Отметим, что согласно подписанному балансу на 2020 год, Россия поставит в Белоруссию беспошлинно по специальным ценам 24 млн т нефти. Александр Лукашенко 24 декабря заявил, что республике надо «чуть больше 6 миллионов тонн нефти», отметив: «Из них 4 миллиона — немного для того, чтобы полностью себя обеспечить. Это при старых заводах. Не модернизированных».

Читайте на эту тему: Компенсации для Белоруссии: виртуальная коррупция или реальный ущерб?