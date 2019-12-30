Рига, , 13:09 — REGNUM Представители государственного финансового фонда Altum сообщили, что в Латвии в рамках программы финансирования улучшения энергоэффективности многоквартирных домов получено 700 заявок. Об этом пишет портал LSM.

По данным представителей фонда, рост интереса к этой программе в стране значительно вырос. В последнюю неделю старого года Altum получил 16 заявок на участие в проекте, вместо обычных 7.

«На эти нужды фонд уже зарезервировал 155 млн евро, что составляет 95% всей суммы выделенной на эти нужды», — сказала куратор программы в Altum Дина Каупере.

Журналисты портала отмечают, что утепление домов напрямую влияет на размер счетов за отопление. Сама программа рассчитана до 2021 года, однако в фонде надеются на то, что финансирование этих работ будет продолжено и дальше.